Basket 3×3, Europei 2018: l’Italia cambia un elemento, convocata Arianna Zampieri per Rulli. Nel weekend si gioca

Sostituzione dell’ultimo minuto nell’Italia che nel weekend del 14-16 settembre disputerà gli Europei 2018 di basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica. Le Campionesse del Mondo, infatti, dovranno fare a meno di Giulia Rulli a causa di un problema fisico e al suo posto è stata convocata Arianna Zampieri a cui spetterà il compito di affiancare Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie e Marcella Filippi. Le azzurre scenderanno in campo venerdì per affrontare Belgio e Ungheria nella fase a gironi, il tabellone a eliminazione diretta (a partire dai quarti) è in programma domenica.













Credit: Ciamillo