Calcio, Top 11 Fif Pro 2018: i 55 candidati per la formazione ideale. Buffon e Chiellini unici italiani

55 giocatori sono stati candidati, in base ai voti espressi da circa 25mila calciatori di tutto il mondo, a entrare nella formazione ideale (Top 11) della FifPro, la Federazione Internazionale dei giocatori, per quanto riguarda la stagione 2017-2019. Gli unici italiani presenti nella lista sono Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini in virtù dei risultati ottenuti con la casacca della Juventus. In lizza anche quattro stranieri che militano nella nostra Serie A: i bianconeri Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic e l’interista Sime Vrsaljko. La formazione ideale verrà annunciata il prossimo 24 settembre a Londra, di seguito la lista completa:

CANDIDATI TOP 11 FIFPRO:

Portieri: Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois, David De Gea, Keylor Navas, Marc-André ter Stegen.

Difensori: Jordi Alba, Daniel Carvajal, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Diego Godin, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Dejan Lovren, Marcelo, Yerry Mina, Benjamin Pavard, Gerard Pique, Sergio Ramos, Thiago Silva, Kieran Trippier, Samuel Umtiti, Virgil van Dijk, Raphael Varane, Sime Vrsaljko, Kyle Walker.

Centrocampisti: Sergio Busquets, Casemiro, Philippe Coutinho, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Andres Iniesta, Isco, N’Golo Kante, Nemanja Matic, Luka Modric, Paul Pogba, Ivan Rakitic, David Silva, Arturo Vidal.

Attaccanti: Karim Benzema, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Harry Kane, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Mario Mandzukic, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah, Luis Suarez.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com