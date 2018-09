Basket 3×3, Europei 2018: Italia femminile rimontata e superata dall’Ucraina all’overtime, è quarto posto per le azzurre

L’Italia perde anche la finale per il terzo posto agli Europei di basket 3×3 di Bucarest, alias 3×3 Europe Cup. Le azzurre sono state superate in rimonta, in una partita strana, dall’Ucraina, vittoriosa per 16-17 all’overtime. Niente medaglia, dunque, per le Campionesse del Mondo, che ora torneranno in Italia a completare la preparazione per i rispettivi campionati (A1 per Filippi, A2 per le altre).

L’inizio si rivela particolarmente equilibrato, con nessuna delle due formazioni in grado di prendere davvero il largo. Qualcosa si muove verso la metà dei 10 minuti previsti, quando Filippi, D’Alie e Ciavarella lanciano il parziale che porta l’Italia sul 10-5 e poi 14-6. Da qui, però, succede quello che anche nel 3×3 è abbastanza imprevedibile: l’Italia non segna più e l’Ucraina sviluppa una rapidissima rimonta soprattutto nell’ultimo minuto e mezzo. In poco tempo le azzurre si ritrovano sotto 14-15. D’Alie, in qualche maniera, si procura la palla del 15 pari e poi ha anche quella della vittoria: prende la linea di fondo, poi scarica per Filippi che però, in angolo, non ha possibilità di tirare. Nel breve supplementare, D’Alie segna in entrata il 16-15, ma Olkhovyk segna, da oltre l’arco, i due punti che danno la vittoria alle ucraine: nel 3×3 vale infatti la regola per cui chi per primo fa due punti nell’overtime vince.

Si chiude dunque così, senza allori, l’avventura in Romania delle ragazze di Angela Adamoli, cui comunque va un plauso per quanto fatto a giugno ai Mondiali, con l’oro iridato.













Credits: FIBA Official Website / 3×3 Europe Cup / Bogdan Baraghin