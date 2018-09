Basket 3×3, Europei 2018: il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica, quello femminile alla Francia

Si è chiusa oggi la quarta edizione della 3×3 Europe Cup in quel di Bucarest. La manifestazione, che nella sostanza equivale agli Europei, è stata vinta dalla Serbia per quanto riguarda il torneo maschile e dalla Francia in quello femminile. In entrambi i casi si tratta del primo titolo.

La Serbia, che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia: il 19-18 finale rispecchia l’altissimo tasso di tensione visto nell’ultimo atto. Gli ultimi dieci secondi si sono rivelati un thriller: tutti cercavano la palla, qualcuno la tirava, nessuno la prendeva e tutti finivano per entrare in contatto. Alla fine sono usciti vincitori Dusan Bulut, Dejan Majstorovic, Marko Savic e Marko Zdero: per loro è, in tutti i sensi, la fine di un incubo. Per la Serbia, inoltre, c’è anche la doppietta con i Mondiali dello scorso giugno. La medaglia di bronzo è andata alla Slovenia, che ha battuto la Russia per 21-15.

Detto dell’Ucraina di bronzo con rimonta a spese dell’Italia, l’oro del torneo femminile lo ha vinto la Francia, che ha dominato l’Olanda in una finale che non c’è mai stata: 21-5. Queste le quattro componenti del team che ha conquistato l’edizione 2018 della 3×3 Europe Cup: Ana Maria Filip, Jenny Fouasseau, Marie-Eve Paget, Mamignan Touré.













