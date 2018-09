Baseball, Super6 2018: Italia-Spagna. Programma, orari e tv

Dopo la vittoria di oggi contro la Repubblica Ceca, c’è un ultimo scoglio che separa l’Italia dalla finale del Super6 2018 di baseball: si tratta della nazionale spagnola. Gli iberici stanno disputando un gran torneo (3 vittorie su 3), ma non hanno ancora affrontato gli olandesi (match che inizierà tra poco), oltre che la nostra nazionale. La partita di domani sarà, molto probabilmente, un dentro o fuori per entrambe le squadre, con la vincente che dovrebbe ritrovare l’Olanda in finale e la perdente abbandonare le speranze di vittoria.

Di seguito tutte le informazioni su Italia-Spagna: programma, orario di inizio e dove vederla.

SABATO 22 SETTEMBRE

11:00 Italia-Spagna

ITALIA-SPAGNA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta streaming sui siti baseballsoftball.tv e playo.tv..

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

emilio.ferrante@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / K73 Oldmanagency