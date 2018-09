Baseball, Super6 2018: Italia-Repubblica Ceca. Programma, orari e tv

Dopo la sconfitta con l’Olanda, per l’Italia è tempo di rimettersi in marcia nella corsa verso il secondo posto che vale la finale. Prima di affrontare la Spagna, però, c’è l’ostacolo Repubblica Ceca, che arriva a quest’appuntamento con una vittoria e due sconfitte sulle spalle. L’ultimo impegno dei cechi è stato il pirotecnico 15-10 contro il Belgio, poche ore prima della furiosa battaglia tra azzurri e orange.

Di seguito tutte le informazioni su Italia-Repubblica Ceca: programma, orario di inizio e dove vederla.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE

15:30 Italia-Repubblica Ceca

ITALIA-REPUBBLICA CECA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta streaming su baseballsoftball.tv e sul canale YouTube di Playo.tv, in entrambi i casi col commento in lingua inglese.

