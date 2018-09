Baseball, Super 6: l’Italia in finale con l’Olanda. Piegata la Spagna, domani l’assalto agli Orange

L’Italia prepara al meglio la rivincita ai padroni di casa dell’Olanda battendo per 8-5 la Spagna in quel di Hoofddorp (Olanda) nell’ultimo incontro del girone del Super 6. Praticamente uno scontro diretto che proietta il team dello Stivale alla finale contro i padroni di casa a prescindere dall’esito della sfida tra iberici ed Orange.

Gli azzurri di Gerali pagano un avvio in sordina durante il quale le mazze spagnole pungono e vanno a segno per 2 volte nei primi 2 inning. La risposta italiana non si fa attendere e nella seconda ripresa arrivano ben due homerun. Dapprima Robel Garcia, poi Drew Maggi che spinge a casa base Zilieri. Singolo di Alex Liddi seguito da quello di Chirs Colabello, ed Alessandro Vaglio firma il 4-2 che indirizza il match verso la direzione italica.

Il quarto inning consegna la svolta definitiva della partita al team azzurro. Ancora un homerun di Maggi, double di Liddi, singolo di Colabello per il punto di Liddi, ed infine fuoricampo di Giuseppe Mazzanti che regala altri due punti alla squadra guidata da Gerali. 8-2 al termine dei primi 4 inning e vantaggio a dir poco rassicurante.

La Spagna sembra dunque domata definitivamente, ma non molla. L’Italia cerca di amministrare e di conservare energie utili alla finale di domani, tuttavia gli iberici cercano l’impresa, e vanno a referto in 3 occasioni nel sesto, ottavo e nono inning. I lanciatori azzurri limitano i danni chiudendo la pratica sull’8-5.

L’Italia compie a pieno il suo dovere nel girone del Super 6 2018. Qualificazione alla finale raggiunta ed ennesima sfida lanciata all’Olanda. L’appuntamento è per domenica 23 settembre alle ore 13:30.

Foto: Credits: FIBS / K73 Oldmanagency