Volley, Mondiali 2018: l’Italia batte Checco Zalone! Record di ascolti tv per gli azzurri contro la Finlandia

La pallavolo che batte Checco Zalone nella guerra degli ascolti tv. Non è fantascienza ma è accaduto ieri sera: Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile, è riuscito a fare meglio dell’ennesima replica di Sole a Catinelle, il film campione d’incassi del celebre comico pugliese. La partita degli azzurri, vinta con un roboante 3-0, è stata seguita da 2,56 milioni di spettatori che si sono appassionati alla diretta su Rai Due: 11,2% di share per il sesto successo consecutivo della nostra Nazionale nella rassegna iridata, numeri in crescita rispetto a quelle delle ultime partite. Ivan Zaytsev e compagni stanno facendo innamorare un Paese intero, ormai è davvero pallavolo mania anche tra le frange di pubblico solitamente poco avvezze a questo sport.

L’incontro giocato al Mediolanum Forum di Milano è dunque riuscito a catturare più ascolti rispetto alla pellicola in replica mandata in onda su Canale 5 (2,29 milioni di spettatori col 10,8% di share). Secondo posto nei dati di ascolti della serata di venerdì 21 settembre per il volley perché a imporsi nettamente è stato Tale e Quale Show che su Rai Uno ha ottenuto addirittura 4,21 milioni di telespettatori pari al 21,8% di share.













Foto: Valerio Origo