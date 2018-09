Baseball, Super 6 2018: domani il via alle danze con Italia-Germania. A Hoofddorp il meglio che l’Europa può offrire

Si aprirà domani il Super 6 di baseball a Hoofddorp, Olanda. Si tratta della prima edizione di un torneo che si incastra nell’anno senza gli Europei tanto di baseball quanto di softball, il che ne fa la massima espressione continentale di entrambe le discipline per il 2018. Scenderanno sul diamante le formazioni di Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Germania e Belgio.

Il ruolo di naturali favorite spetta a Olanda e Italia, le due classiche dominatrici del baseball continentale da diversi decenni. Gli azzurri, guidati da Gilberto Gerali come manager, portano un roster in cui si sono aggiunti praticamente all’ultimo istante Drew Maggi, fratello di Beau dell’UnipolSai Fortitudo Bologna nonché interno dei Cleveland Indians in MLB, e Matteo Bocchi, di ritorno dall’anno alla University of Texas. Della truppa estera fanno parte anche Alex Liddi, Luis Lugo, Alberto Mineo e Carlos Teran (i primi tre giocano negli USA, il quarto in Venezuela). C’è curiosità anche per l’ingresso in squadra di Aldo Koutsoyanopulos.

Gli olandesi, invece, puntano su quello che, nella sostanza, è il blocco del World Baseball Classic 2017, in cui è mancato loro pochissimo per arrivare a una storica finale, e dell’ultima Haarlem Week. C’è sempre Rob Cordemans a guidare un gruppo di notevole esperienza internazionale, che torna a comprendere il giocatore di Rimini Kevin Kelly e quello di Bologna Gilmer Lampe.

Dietro all’usuale duo, chi spera di trovar spazio è la Spagna, ormai da circa trent’anni alle spalle del duo Olanda-Italia in termini di forza di gioco: anche in questo caso il roster dovrebbe ricordare molto quello del WBC. Quarta potenza dovrebbe essere la Germania, che negli ultimi anni ha decisamente innalzato il proprio livello, mentre alla Repubblica Ceca e soprattutto al Belgio dovrebbe rimanere, nella sostanza, il poco che rimane del resto delle soddisfazioni possibili.

Si comincerà subito con Italia-Germania, che servirà già a capire qualcosa di più sulle ambizioni azzurre in questo torneo. L’atteso scontro con i padroni di casa orange è previsto per giovedì sera.













federico.rossini@oasport.it

Credits: FIBS / Oldmanagency