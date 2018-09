Baseball, i convocati dell’Italia per lo stage in Arizona di ottobre

In pieno Super 6, sono arrivate le convocazioni diramate da Gilberto Gerali per la tournée che l’Italia svolgerà, dal 28 settembre al 13 ottobre, nello stato americano dell’Arizona, e precisamente a Mesa.

Queste le parole del manager azzurro: “Saremo ospiti della struttura degli Oakland Athletics, che conosciamo bene e che già in diverse occasioni ci ha accolto con un’organizzazione e un’efficienza impeccabili. Grazie all’amicizia con gli A’s, l’Italia è inserita nel calendario della Instructional League, dove molti club di Major League mandano i propri prospetti più interessanti, per un periodo di lavoro intensissimo, che generalmente prevede allenamento sui fondamentali la mattina e partita al pomeriggio. Così faremo noi“.

Sono convocati atleti in parte già in azzurro al Super 6 nonché d’esperienza (è la funzione, per esempio, di Chris Colabello) assieme a nuove leve su cui Gerali e il suo staff intendono compiere un lavoro intensivo. Questi i nomi dei 26 atleti chiamati:

Alex Bassani

Mattia Aldegheri

Samuel Aldegheri

Federico Celli

Chris Colabello

Ludovico Coveri

Filippo Crepaldi

Alessandro Deotto

Diego Fabiani

Nicola Garbella

Giovanni Garbella

Aldo Koutsoyanopulos

Alessandro Maestri

Mattia Mercuri

Alberto Mineo

Yuri Morellini

Angelo Palumbo

Ricardo Paolini

Andrea Pizziconi

Sebastiano Poma

Michele Pomponi

Claudio Scotti

Leonardo Seminati

Valerio Simone

Mario Trinci

Alessandro Vaglio

L’Italia giocherà, tra il 2 e il 12 ottobre, per tre volte contro gli Oakland Raiders, e sarà inoltre di scena con Cincinnati Reds, Texas Rangers, Los Angeles Dodgers, Chicago White Sox e Kansas City Royals.













Credits. FIBS / Oldmanagency