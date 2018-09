Baseball, Finale scudetto Serie A1: a Bologna basta un inning da urlo per abbattere Parma e andare sul 2-0

Un inning da 9 punti, con tutti gli uomini del line up a pestare, uno dietro l’altro, il piatto di casa base, dopo il primo out ottenuto da Ulfrido Garcia su Maggi, e l’Unipolsai raddoppia. “Due a zero” nella serie e la possibilità di andare a Parma martedì prossimo con già il primo match ball a disposizione. Purtroppo il Parma Clima non è che avesse molte alternative nella situazione lanciatori in cui era: la panchina non poteva permettersi di togliere un partente a 30 lanci con cinque soli pitcher a disposizione per altrettante partite e si è girata dall’altra parte. Dopo lo strikeout-lanciopazzo su Nosti, il colpito a Moesquit, i due singoli di Flores (1 a 0) e Marval (basi piene), il grande slam di Mazzanti, e ancora il doppio di Lampe, la base ball a Robel Garcia, le valide di Vaglio, Maggi, Nosti e Moesquit, questi due ultimi al box per la seconda volta in un turno. Risultato: 9 a 0 a fine 3°.

Se si potesse considerare una cosa del genere un episodio, teoricamente si potrebbe dire che le altre 16 mezze riprese sono state equilibrate. Ulfrido Garcia ha permesso un altro punto al 4°. Un Rivero da dieci eliminazioni al piatto in 6 inning fatto la sua unica concessione al 4° (singoli di Mirabal e Sambucci, battuta in scelta difesa di Sebastiano Poma con errore di Robe Garcia). Rivera, salito sul monte ad inizio 5° ha lasciato un’unica battuta buona a Robel Garcia e raccolto 8 strikeout. Il Parma avrebbe centrato 7 valide prima del non bellissimo ingresso a lanciare di Gouvea, dopo Pizziconi, contro le cinque bolognesi (togliendo appunto le 8 della terza ripresa). Invece è stato un 10 a 3 netto, per una Unipolsai cinica, che non ha perdonato nulla e dopo si è limitata a controllare una situazione che non si sa da cosa avrebbe potuto essere sovvertita, con un Lampe a 3 su 5 (un doppio), un Robel Garcia e un Vaglio a 2 su 4 (un doppio anche per lui).

Martedì gara-tre, a Parma, verosimilmente con a sfidarsi in pedana Casanova e Antonio Noguera come partenti.

di Mino Prati – baseball.it

