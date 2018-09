Atletica, Continental Cup 2018: l’America vince a Ostrava, battuta l’Europa. Lasitskene e Lyles sugli scudi

L’America ha vinto la Continental Cup 2018 di atletica leggera, competizione riservata ai contingenti per continente e giunta alla terza edizione. A Ostrava (Repubblica Ceca) la formazione rappresentante il Nuovo Mondo si è imposta con un totale di 262 punti sconfiggendo così l’Europa che difendeva il titolo (233), l’Asia (188) e l’Africa (142).

Nella seconda giornata di gare spiccano il 10.01 dello statunitense Noah Lyles sui 100 metri, i 2 metri della russa Mariya Lasitskene nell’alto (falliti i tre tentativi a 2.05), i 17.59 metri dell’americano Chris Taylor nel triplo, il 13.03 del russo Sergey Shubenkov sui 110 metri ostacoli. Caster Semenya corre gli 800 metri in 1:54.77, Sam Kendricks supera 5.85 nell’asta e poi fallisce 6.01, buon 22.16 per la bahamense Shaunae Miller-Uibo sui 200 metri, il qatarino Abdalelah Haroun non delude sui 400 metri (44.72), il tedesco Thomas Roehler si ferma a 87.07 nel giavellotto, la colombiana Caterina Ibarguen detta legge nel lungo (6.93).













Foto: Skumer / Shutterstock.com