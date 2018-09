Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: l’Italia e le speranze di medaglia. Stefano Ghisolfi d’assalto, Fossali e Gontero outsider

L’Italia proverà a essere protagonista ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 6 al 16 settembre. La nostra Nazionale ha alcune carte da giocarsi nella rassegna iridata riservata a questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le nostre speranze sono risposte soprattutto nel settore maschile e in particolar modo in Stefano Ghisolfi. Il piemontese, secondo nella classifica di Coppa del Mondo di lead, ha già vinto una gara in stagione oltre ad avere centrato un secondo posto: già finalista due anni fa a Parigi, il torinese ha tutte le carte in regola per sfidare Adam Ondra, Jakob Schubert, Romain Desranges e le altre stelle, inseguendo un podio che è alla sua portata.

Lo speed è specialità molto aleatoria in cui può succedere davvero di tutto: Leonardo Gontero e Ludovico Fossali (lo scorso anno trionfatore a Edimburgo e terzo ad Arco) possono essere degli autentici outsider che nella giornata buona possono inserirsi nella lotta per il podio. Nel boulder la missione è invece decisamente più complessa, ci affidiamo al possibile exploit di Gabriele Moroni che in stagione ha addirittura vinto una gara in Coppa ma sarà davvero difficile replicarsi ai massimi livelli. Il ragazzo di Novara era stato capace di centrare un decimo posto ai Mondiali 2016, l’obiettivo sarebbe quello di rientrare in finale per poi tentare il tutto per tutto.

Nella combinata invece ci affidiamo al poliedrico Michael Piccolruaz, terzo agli Europei dello scorso anno e con il mirino puntato verso i Giochi Olimpici: essere tra i migliori sei per giocarsi le medaglie nella giornata conclusiva sarebbe già eccezionale. Difficile sperare in qualcosa dal settore femminile a meno di un colpaccio da parte di Laura Rogora e delle altre giovani che possono avere un buon futuro.