Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: i favoriti nella pistola 10 metri maschile. Chernousov uomo da battere, Rizvi e Reitz non ci stanno

In palio altre quattro carte olimpiche a Changwon, in Corea del Sud, ai Mondiali di tiro a segno: domani, nella prima mattina italiana, dopo le eliminatorie della notte, ci sarà la finale della pistola da 10 metri maschile. Per andare a Tokyo i migliori quattro tiratori dovranno superare quota 563 in qualifica, limite che però dovrà essere ampiamente scavalcato per l’ingresso tra i migliori otto.

Sicuramente tra i favoriti c’è il russo Artem Chernousov, vincitore, proprio nella città sudcoreana, in Coppa del Mondo, quando superò all’ultimo colpo l’indiano Shahzar Rizvi, anch’egli in gara nella prova iridata. Il bulgaro Samuil Donkov, terzo allora, dopo aver vinto le qualifiche, sparerà nelle eliminatorie di questi Mondiali al fianco del nostro Dario Di Martino.

Non va escluso dal novero dei papabili al trono iridato neppure il tedesco Christian Reitz, come pure il cinese Pu Qifeng, mentre in casa Italia saranno in gara anche Giuseppe Giordano e Mauro Badaracchi, che cercheranno con la loro esperienza di combattere alla pari con avversari di indubbio prestigio.

Altri outsider potranno essere certamente i serbi Dimitrije Grgic e Damir Mikec, così come l’ucraino Pavlo Korostylov. Si inizierà alle 2.00 ora italiana con il primo gruppo di qualificazione, e si continuerà con il secondo alle 4.00. La finale, invece, che sarà trasmessa in streaming sul sito ISSF inizierà alle ore 6.15.













Foto: ISSF Voice 2 Media

roberto.santangelo@oasport.it