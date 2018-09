Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Laura Rogora in semifinale nel lead, Janja Garnbret detta legge

A Innsbruck (Austria) sono iniziati i Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, specialità che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima giornata riservata alle qualificazioni del lead femminile, in palio 26 posti per le semifinali di sabato che precederanno poi l’atto conclusivo.

Davanti a tutte le annunciate favorite della vigilia per la conquista della medaglia d’oro: la slovena Janja Garnbret ha raggiunto il top da dominatrice indiscussa della specialità, in cima anche la statunitense Ashima Shiraishi e la belga Anak Verhoeven. Appena alle loro spalle l’austriaca Jessica Pilz (44+), la sudcoreana Jain Kim (43+), la giapponese Akiyo Noguchi (43+), l’austriaca Hannah Schubert (39+). La nostra Laura Rogora ha staccato il pass per le semifinali con l’ottavo posto nel suo gruppo, tredicesimo complessivo (30). Asja Gollo 39esima, Andrea Ebner 55esima, Martina Zanetti 59esima sono invece state eliminate.