Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Janja Garnbret si conferma campionessa nel boulder! Noguchi e Nonaka sconfitte

Janja Garnbret si conferma Campionessa del Mondo nel boulder, specialità dell’arrampicata sportiva. A Innsbruck (Austria) la slovena è sempre più reginetta incontrastata di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo la medaglia d’argento conquistata sabato scorso nel lead, la 19enne si è consacrata nella prova più tecnica imponendosi per la seconda volta consecutiva dopo il trionfo di Parigi (2T3z 7 7).

La balcanica è riuscita nell’impresa di sconfiggere la quotata giapponese Akiyo Noguchi (2T 2z 4 3), seconda in Coppa del Mondo alle spalle della connazionale Miho Nonaka che partiva con i favori del pronostico e invece si è dovuta accontentare della quinta piazza (0T 2z 0 4). A completare il podio la serba Stasa Gejo (1T 2z 1 6) che non era reduce da una buona stagione ma che è riuscita a precedere l’austriaca Jessica Pilz (0T 2z 0 4), fresca vincitrice della medaglia d’oro nel lead. Le italiane erano state eliminate in qualifica.