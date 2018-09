Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Janja Garnbret domina le qualifiche del boulder, eliminate le italiane

A Innsbruck (Austria) sono ripresi i Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giornata riservata esclusivamente alle qualifiche femminili del boulder: in palio 20 posti per le semifinali della disciplina più tecnica che si disputeranno venerdì prima dell’atto conclusivo.

La slovena Janja Garnbret detta subito legge: dopo l’argento conquistato nel lead, dove partiva come favorita, la balcanica vuole prontamente riscattarsi e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco anche in questa disciplina, visto che in stagione ha vinto a Monaco e a Mosca nel massimo circuito itinerante. La 19enne ha totalizzato 5T5z 14 10 precedendo così la giapponese Akiyo Noguchi (4T4z 7 5), quest’anno seconda nella classifica generale Coppa del Mondo. Rispondono presente anche la serba Stasa Gejo (terza con 3T5z 4 8) e la nipponica Miho Nonaka (quarto posto con 3T4z 4 6 per la fresca vincitrice della Sfera di Cristallo). Non potevano mancare all’appello due grandi specialiste come la slovena Katja Kadic (sesta con 2T4z 4 7) e la svizzera Petra Klinker (undicesima, 2T4z 5 7) che due anni fa vinse il titolo a Parigi prima di attraversare un periodo meno esaltante sotto il profilo dei risultati.

Purtroppo eliminate tutte le italiane: Giorgia Tesio 43esima (0T2z 0 5), Martina Zanetti 57esima (0T2z 0 10), Giulia Medici 74esima (0T1z 0 3), Andrea Ebner 104esima (0T1z 0 7).













Foto: Federazione Internazionale IFSC