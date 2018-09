Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Gabriele Moroni in semifinale nel boulder, Kruder e Narasaki guidano le qualifiche

Giornata riservata totalmente alle qualificazioni del boulder maschile ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, sport che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020: in palio venti posti per le semifinali in programma sabato prima dell’atto conclusivo. A Innsbruck (Austria) si sono subito messi in luce i due grandi favoriti della vigilia: lo sloveno Jernej Kruder (4T5z 6 8) e il giapponese Tomoa Narasaki (5T5z 9 9), dopo aver battagliato per la conquista della Coppa del Mondo, sono subito davanti a tutti ma hanno risposto positivamente anche il sudcoreano Jongwon Chon (5T5z 16 12), il giapponese Kai Harada (4T5z 14 14), il francese Mickael Maerm (4T5z 8 9). Non poteva mancare il fenomeno ceco Adam Ondra che, dopo l’argento nel lead, va a caccia di una nuova medaglia anche nella disciplina più tecnica (settimo, 4T5z 10 10).

L’Italia festeggia il buon risultato di Gabriele Moroni, in stagione vittorioso ad Hachioji in Coppa del Mondo, che ha chiuso in undicesima posizione (4T5z 13 14) passando il turno. Si salva in extremis l’austriaco Jakob Schubert trionfatore domenica nel lead (19esimo, 1T5z 6 15). Eliminati gli altri italiani: Marcello Bombardi 47esimo (0T3z 0 9), Riccardo Piazza 67esimo (0T3z 0 11), Stefan Scarperi 88esimo (0T2z 0 9), Ludovico Fossali e Michael Piccolruaz chiudono al 99esimo posto (0T1z 0 1).

