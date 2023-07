Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Briançon

La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva propone la sua ultima tappa prima dei Mondiali di Berna. L’appuntamento è a Briançon (Francia) dal 14 al 15 luglio con il lead, la specialità più tecnica e che in combinata con il boulder assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia vuole essere grande protagonista, in particolar modo con Laura Rogora, Gabriele Moroni e Stefano Ghisolfi. Di seguito gli azzurri convocati per la trasferta in terra transalpin.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO ARRAMPICATA

Lead maschile: Gabriele Moroni, Stefano Ghisolfi, Giorgio Tomatis, Davide Marco Colombo e Luca Boldirini

Lead femminile: Laura Rogora, Savina Nicelli, Claudia Ghisolfi, Federica Papetti, Viola Battistella e Giulia Bernardini

