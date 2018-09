Valentino Rossi, GP San Marino Misano 2018: “Sono nei dieci, è importante. Migliorato il feeling ma in frenata…”

Valentino Rossi ha stentato nella prima giornata di prove libere valide per il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il Dottore ha faticato a trovare il ritmo giusto anche se alla fine della doppia sessione si trova dentro la top ten e il centauro di Tavullia palesa un filo di ottimismo nelle dichiarazioni rilasciate al termine del turno: “Sono nei primi dieci e questo è molto importante, anche il tempo sul giro non è male»”.

Il nove volte Campione del Mondo procede nella sua analisi: “Siamo riusciti a migliorare il feeling rispetto ai test perché abbiamo usato un setting diverso con il quale mi trovo meglio soprattutto nella parte veloce. C’è ancora tanto da lavorare, soprattutto con il settaggio dell’elettronica. In frenata sono in difficoltà. Abbiamo provato delle gomme diverse e pensavamo che la dura fosse la gomma per la gara ma la pista ha poco grip e quindi lavoreremo sulle altre”.













Foto: Valerio Origo