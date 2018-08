Vuelta a España 2018: tutti i corridori italiani al via. Fabio Aru, Vincenzo Nibali ed Elia Viviani vogliono essere protagonisti

Saranno 20 i corridori italiani al via della Vuelta a España 2018. Si tratta dello stesso numero della scorsa edizione e che pone il Bel Paese come seconda nazione più rappresentata in questa corsa, alle spalle dei padroni di casa della Spagna. Quest’anno avremo tanti corridori in grado di essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Vuelta e le loro ambizioni.

La punta per la classifica generale sarà Fabio Aru, che cercherà di bissare il successo ottenuto nel 2015. Il sardo si presenterà in Spagna con una grande voglia di riscatto dopo una stagione molto deludente, in cui è stato costretto a ritirarsi al Giro d’Italia. Le ultime corse hanno dato dei segnali incoraggianti e Aru possiede indubbiamente le qualità per fare la differenza nelle tante salite presenti. Nella UAE-Team Emirates troveremo poi anche Valerio Conti, Simone Petilli ed Edward Ravasi, tutti in supporto al sardo, mentre Simone Consonni proverà ad essere protagonista negli sprint.

C’è grande attesa poi per il ritorno di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dopo la caduta al Tour de France e il conseguente stop per infortunio, è riuscito a fare un recupero lampo per essere presente a Malaga e utilizzare questa Vuelta per preparare al meglio il Mondiale di Innsbruck. Sulla carta punterà ad un successo di tappa nella terza settimana, ma non è da escludere che proverà anche a lottare per un piazzamento in classifica. Al suo fianco ci sarà l’immancabile Franco Pellizotti.

Nelle volate l’Italia potrà contare sulle qualità del campione nazionale Elia Viviani e di quello europeo Matteo Trentin. Il veronese, che nel treno della Quick-Step Floors avrà Fabio Sabatini, vuole chiudere al meglio una stagione straordinaria e allungare la striscia di 15 vittorie, cercando di vincere il duello con il campione iridato Peter Sagan. Lo scorso anno Trentin riuscì a calare il poker e dopo l’oro europeo proverà a ripetersi sulle strade spagnole.

Ben quattro gli italiani presenti nella Trek-Segafredo con Giacomo Nizzolo che si lancerà negli sprint, aiutato anche da Fabio Felline, Gianluca Brambilla proverà a curare la classifica, mentre il giovane Nicola Conci farà il suo debutto in un grande giro. Nella BORA-hansgrohe Davide Formolo non avrà i gradi di capitano, ma punterà ad un successo di tappa, come Alessandro De Marchi nella BMC. Infine saranno presenti Dario Cataldo e Davide Villella nell’Astana, Salvatore Puccio nel Team Sky e il veterano Daniele Bennati nella Movistar.

TUTTI GLI ITALIANI AL VIA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2018

Corridore Squadra Aru Fabio UAE-Team Emirates Bennati Daniele Movistar Team Brambilla Gianluca Trek – Segafredo Cataldo Dario Astana Pro Team Conci Nicola Trek – Segafredo Consonni Simone UAE-Team Emirates Conti Valerio UAE-Team Emirates De Marchi Alessandro BMC Racing Team Felline Fabio Trek – Segafredo Formolo Davide BORA – hansgrohe Nibali Vincenzo Bahrain Merida Pro Cycling Team Nizzolo Giacomo Trek – Segafredo Pellizotti Franco Bahrain Merida Pro Cycling Team Petilli Simone UAE-Team Emirates Puccio Salvatore Team Sky Ravasi Edward UAE-Team Emirates Sabatini Fabio Quick-Step Floors Trentin Matteo Mitchelton-Scott Villella Davide Astana Pro Team Viviani Elia Quick-Step Floors

Foto: Valerio Origo