FOTO Vincenzo Nibali e Fabio Aru, pronti per la partenza. L’Italia sogna in grande alla Vuelta a España

Vincenzo Nibali e Fabio Aru sono pronti per la Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. L’Italia sogna in grande con i suoi due alfieri di lusso, i due uomini più importanti per le grandi corse a tappe che oggi sono partiti alla volta della penisola iberica, pronti per vivere tre settimane di grande passione. I ragazzi arrivano all’appuntamento in condizioni differenti: lo Squalo è reduce dall’operazione alla decima vertebra toracica dopo l’infortunio subito al Tour de France; il Cavaliere dei Quattro Mori si è invece rigenerato dopo il ritiro al Giro d’Italia e annuncia grande battaglia.

Sulla carta Fabio Aru è uno dei pretendenti alla conquista della maglia rossa: il capitano della UAE Emirates ha tutte le carte in regola per lottare per il simbolo del primato, può puntare a una grande classifica generale e sembra essere in ottima forma fisica, convinto dei propri mezzi dopo la scoppola subita alla Corsa Rosa. Vincenzo Nibali, invece, dovrebbe affrontare la Vuelta come allenamento in vista dei Mondiali di Innsbruck ma il leader della Bahrain Merida regala sempre grandi sorprese e chissà che non ci faccia divertire. Di seguito i loro ultimi post su Instagram per vedere come hanno vissuto gli ultimi attimi prima del volo per Malaga e prima di incominciare questa attesissima Vuelta di Spagna.













Foto: Valerio Origo