Vuelta a España 2018: Rohan Dennis domina da pronostico. Fabio Aru e Vincenzo Nibali sulla difensiva

Tutto secondo pronostico nella prima tappa della Vuelta a España 2018: Rohan Dennis, grande favorito della vigilia, riesce a dominare sugli otto chilometri inaugurali da percorrere a cronometro. L’australiano della BMC ha sfruttato un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche per riuscire a sbaragliare la concorrenza, andandosi così a prendere anche la prima Maglia Rossa. Alle sue spalle il polacco Michal Kwiatkowski ed il campione d’Europa di specialità, il belga Victor Campenaerts.

Difficile fare grandi distacchi con così poco spazio a disposizione. Infatti, come previsto, i big della classifica generale sono praticamente tutti in un fazzoletto di secondi. Tralasciando Kwiatkowski, che difficilmente riuscirà a tenere in salita, il primo tra i possibili candidati al podio di Madrid è l’olandese Wilco Kelderman: davvero molto bene il capitano della Sunweb che ha chiuso a 16” dal polacco. Subito attaccato un super Alejandro Valverde, che appena ha calcato le strade di casa è rinato dopo un Tour deludente. Attenzione all’Embatido che fa davvero sul serio.

Bene gli olandesi, Bauke Mollema e Steven Kruijswijk, a circa 20” dalla vetta virtuale, con loro c’è anche lo spauracchio di tutti Simon Yates: il britannico, così come aveva fatto in quel di Gerusalemme al Giro d’Italia, anche a Malaga si difende al meglio nella breve cronometro iniziale. A stupire tutti è un super Nairo Quintana. Il colombiano inizia alla grande e guadagna su molti dei rivali, non perdendo dai più avvantaggiati su questo percorso.

5” a Miguel Angel Lopez, 9” a Fabio Aru, 10” ad un Vincenzo Nibali apparso comunque pimpante nonostante l’infortunio. Questo il bottino minimo che Nairo Quintana dovrà difendere in questa prima settimana. Già da domani però si inizierà a fare sul serio: quello odierno è stato solo un antipasto.

Foto: Valerio Origo