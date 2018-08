Vuelta a España 2018, quarta tappa Vélez-Malaga-Sierra de la Alfaguara. Arrivo in salita con punte all’11%!

Quarta tappa per la Vuelta a España 2018, quello di oggi sarà il primo test decisivo per gli uomini di classifica. Infatti sull’arrivo in salita odierno assisteremo ad un primo vero e proprio scontro diretto tra gli scalatori.

PERCORSO

Si parte da Vélez-Málaga e i primi 50 km sono tutti in falsopiano. Poi inizia la lunga salita dell’Alto de la Cabra Montes, 15 km con una pendenza media attorno al 7%. La strada continuerà poi a salire ancora per un breve tratto, prima di una lunga discesa, intervallata da un tratto in contropendenza, per arrivare a Granada, dove è posto lo sprint intermedio. Poco dopo si attaccherà la salita finale di Sierra de la Alfaguara. Un’ascesa a gradoni di 12 km con una pendenza media attorno al 6%, ma è dura nella parte centrale con rampe fino all’11%, su cui ci sarà una notevole selezione e qualcuno potrebbe provare l’attacco.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Riuscirà a tenere la maglia rossa di leader della classifica generale Michal Kwiatkowski? Tutto da vedere: la gamba sembra essere eccellente, ma l’ultima salita potrebbe farsi sentire. Nel caso Alejandro Valverde sembra essere pronto a sostituirlo e sarà anche il grande favorito di giornata. Con lui alla Movistar da fare attenzione anche a Nairo Quintana. Tra gli sfidanti da segnalare Simon Yates, Wilco Kelderman e Steven Kruijswijk. L’Italia punta su Fabio Aru: il sardo della UAE Emirates deve dare i primi veri segnali di crescita. Farà tanta fatica ancora invece Vincenzo Nibali.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VUELTA

gianluca.bruno@oasport.it