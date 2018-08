Ciclismo su pista, Europei Under23/Juniores: Cavalli ORO e Alzini ARGENTO nell’inseguimento individuale, Paternoster e Scarsi regine nell’eliminazione e nello scratch

Andati in archivio i Mondiali di ciclismo su pista juniores, dove l’Italia si è confermata ai vertici mondiali con quattro titoli iridati, gli azzurri hanno iniziato una nuova avventura. Da oggi fino a a domenica 26 agosto si svolgeranno ad Aigle (Svizzera) gli Europei Juniores e Under23 e il primo giorno è stato decisamente promettente per i colori nostrani. Il Bel Paese ha infatti ottenuto già tre ori ed un argento in questo esordio, strappando anche le finali per l’oro sia nell’inseguimento a squadre Juniores femminile e sia in quello Juniores maschile. Gli atti conclusivi sono in programma domani.

E’ la bella Letizia Paternoster a dare il via alle danze mettendo in mostra tutta la propria classe in questo day-1. L’azzurra si è infatti aggiudicata con grandissima autorevolezza l’eliminazione donne Under23 precedendo la francese Clara Copponi nella volata finale. Il terzo gradino del podio è andato all’olandese Mylene De Zoete. Ottimo quarto posto nella finale maschile della stessa specialità per Attilio Viviani, fratellino di Elia. La gara ha sorriso al belga Jules Hesters, argento al russo Alexandr Smirnov, bronzo al bielorusso Yauheni Karaliok.

Fuochi d’artificio nell’inseguimento individuale femminile Under23. Marta Cavalli (3’30″764) e Martina Alzini (3’34″010) hanno fin da subito centrato i primi due tempi nelle qualificazioni con la 20enne nativa di Cremona che si è tolta anche la soddisfazione di migliorare il primato italiano appartenente ad un’atleta leggendaria della specialità come Antonella Bellutti. Pertanto le due azzurre si sono affrontale nell’atto conclusivo per il metallo più prezioso con la Cavalli a prevalere sulla Alzini, con il tricolore a svettare su tutto e tutti. In terza piazza la russa Natalia Studenikina si è aggiudicata la sfida contro la tedesca Laura Sussemilch.

Questa Italia insaziabile si è rivelata tale anche nello scratch donne Juniores dove è stata Gloria Scarsi ad illuminare la scena davanti alla belga Shari Bossuyt e alla russa Anastasia Lukashenko. Una bella rivincita per l’azzurra, pensando alla gara iridata di qualche giorno fa. Poco fortunato invece Davide Plebani che è medaglia di legno nell’inseguimento individuale Under23 alle spalle dello svizzero Stefan Bissegger. Germania che è oro con Felix Gross davanti al russo Ivan Smirnov.

A chiosa, come detto, le belle notizie sono arrivate anche dalle qualificazioni dell’inseguimento a squadre dove sia i ragazzi e sia le ragazze hanno ottenuto i migliori tempi nella categoria Juniores. In palio quindi una medaglia pesante per Tommaso Nencini, Davide Boscaro, Diego Bosini e Samuele Manfredi in semifinale contro la Russia. Stesso discorso per le campionesse del mondo in carica e detentrici del record del mondo Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Giorgia Catarzi e Gloria Scarsi che se la vedranno contro la Polonia.













Foto: profilo twitter Federciclismo