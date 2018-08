Vuelta a España 2018: la squadra di Fabio Aru. I gregari della UAE Emirates a disposizione del sardo

Alla Vuelta a España 2018 Fabio Aru cercherà di riscattare una stagione fin qui deludente, con l’obiettivo di conquistare la maglia rossa per la seconda volta in carriera, dopo il trionfo del 2015. Il Cavaliere dei Quattro Mori per tornare sul gradino più alto del podio, sarà supportato da una squadra di buon livello, che potrà dargli un aiuto importante nelle tappe più impegnative. Andiamo quindi a scoprire i gregari della UAE Emirates a disposizione del sardo.

Il nome di spicco è indubbiamente quello di Daniel Martin. Il 32enne irlandese è stato grande protagonista dell’ultimo Tour de France, vincendo la tappa sul Mûr de Bretagne e salendo sul podio di Parigi come corridore più combattivo della corsa. In Spagna Martin punterà a qualche successo parziale, ma sarà poi fondamentale come ultimo uomo di Aru in salita.

Nelle tappe di montagna il sardo potrà poi contare su tre scalatori italiani di ottima qualità: Valerio Conti, Simone Petilli ed Edward Ravasi. Tra di loro Conti è quello con maggiore esperienza e che sulla carta sarà chiamato a fare il lavoro maggiore per il proprio capitano. La squadra viene poi completata dai norvegesi Vegard Stake Laengen, campione nazionale, e Sven Erik Bystrøm, due buoni passisti per le tappe pianeggianti, in cui proverà ad essere protagonista Simone Consonni, il velocista del team per questa Vuelta a España.

Foto: Valerio Origo