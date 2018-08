Vuelta a España 2018, le quote dei bookmakers per le scommesse. Porte e Yates favoriti, Aru e Nibali attardati

Richie Porte e Simon Yates sono i grandi favoriti per la conquista della Vuelta di Spagna 2018. Questo è quello che dicono i bookmakers alla vigilia della partenza della corsa iberica: l’australiano reduce dal ritiro al Tour de France e il britannico che aveva emozionato al Giro d’Italia sono i più accreditati per indossare la maglia rossa, entrambi dati a 4.00. Alle spalle dei capitani di BMC e Mitchelton-Scott troviamo Nairo Quintana che, dopo una Grande Boucle sottotono, va a caccia di un pronto riscatto in un appuntamento che ha già conquistato in passato.

Gli allibratori considerano anche Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana che potrebbe sfruttare al meglio un percorso infarcito di salite per poter fare saltare il banco. Il nostro Fabio Aru, invece, non viene preso molto in considerazione dagli scommettitori: il sardo è quotato a 15.00 proprio come Rigoberto Uran e Alejandro Valverde. Vincenzo Nibali non sembra poter essere considerato in ottica classifica generale visto il recente infortunio ma puntare sullo Squalo, dato a 25.00, non sarebbe così un azzardo conoscendo le sue caratteristiche. Di seguito le quote dei bookmaker sui vincitori della Vuelta a España 2018:

QUOTE VINCITORI VUELTA 2018:

Porte, Richie 4,00

Yates, Simon 4,00

Quintana, Nairo 6,50

Lopez Moreno, Miguel 8,00

Uran, Rigoberto 15,00

Aru, Fabio 15,00

Valverde, Alejandro 15,00

De La Cruz Melgarejo 20,00

Kelderman, Wilco 20,00

Pinot, Thibaut 25,00

Nibali, Vincenzo 25,00

Buchmann, Emanuel 33,00

Hart, Tao Geoghegan 33,00

Zakarin, Ilnur 33,00

Carapaz, Richard 33,00

Kruijswijk, Steven 33,00

Bennett, George 33,00

Martin, Daniel 50,00

Kwiatkowski, Michal 50,00

Mas Nicolau, Enric 50,00

Bilbao, Pello 66,00

Izagirre Insausti, J 66,00

Woods, Michael 75,00

Caruso, Damian 75,00

Formolo, Davide 75,00

Majka, Rafal 75,00

Henao Montoya, Sergi 75,00

Altro 10,00













Foto Valerio Origo