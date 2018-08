Ciclismo su pista, Europei Junior/U23 2018: nella quarta giornata due ori un argento ed un bronzo per l’Italia

Non smette di conquistare allori l’Italia agli Europei junior/under 23 di Ciclismo su pista: ad Aigle, in Svizzera, arrivano oggi due ori, un argento ed un bronzo, che portano il medagliere azzurro a quota 16, con 10 ori, 4 argenti e due bronzi. Titoli continentali per Miriam Vece e Vittoria Guazzini.

Miriam Vece si mette al collo l’oro nella velocità individuale under 23, avendo superato nell’atto conclusivo la lituana Migle Marozaite. Terzo gradino del podio per la belga Nicky Degrendele. Vittoria Guazzini conquista invece il titolo europeo nell’omnium junior, facendo accoppiata con il titolo iridato: decisiva oggi la rimonta vincente nella corsa a punti. Argento per la belga Shari Bossuyt e bronzo per la polacca Marta Jaskulka.

L’argento invece è di Matteo Donegà, secondo nella corsa a punti under 23: quota 92 non basta all’azzurrino per sopravanzare l’armeno Edgar Stepanyan, capace di issarsi fino a 98. Bronzo, con 89 lunghezze, per il belga Bryan Boussaer. Il bronzo di giornata invece porta la firma di Tommaso Nencini nell’omnium junior, dove la vittoria va al belga Fabio van den Bossche e la medaglia d’argento al tedesco Dik Calvin.

Medaglia di legno invece per Marta Cavalli nella corsa a punti under 23: l’azzurra si ferma a quota 73, mentre per le medaglie serviva poco di più: oro a Diana Klimova (79), argento ad Aksana Salauyeva (75), bronzo per Valentine Fortin (75 anche per lei). Giada Capobianchi infine si classifica sesta nei 500 metri a cronometro junior, dove l’oro va alla russa Yana Tyshenko, l’argento alla lituana Viktorija Sumskyte, ed il bronzo all’altra russa Kseniia Andreeva.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Federciclismo

roberto.santangelo@oasport.it