Giro di Germania 2018, Maximilian Schachmann vince la seconda tappa! Battuto Tom Dumoulin, Geraint Thomas si stacca

Seconda tappa pirotecnica al Giro di Germania 2018 con un finale molto insidioso e un epilogo inatteso: a vincere la Bonn-Trier (196 km su percorso impegnativo) è stato il tedesco Maximilian Schachmann che in una volata a quattro ha sconfitto lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Merida, fresco trionfatore al Binck Bank Tour) e l’olandese Tom Dumoulin che è tornato in gara dopo i secondi posti conquistati al Giro d’Italia e al Tour de France e che oggi ha attaccato a sei chilometri dal traguardo. Schachmann si prende anche la maglia di leader della classifica generale quando mancano due frazioni al termine dell’evento.

Etienne Van Empel (Roompot-Nederlandse Loterij), Gaetan Pons (Leopard), Patrick Haller (Heizomat Rad-Net), John Mandrysch (Dauner D&DQ-Akkon) sono i fuggitivi della prima ora mentre Marcel Kittel è stato costretto ad abbandonare. Gli attaccanti vengono ripresi sulla salita di Naurath e così in gruppo partono gli scatti ma Mohoric, Dumoulin e anche il francese Romain Bardet non riescono a fare la differenza. Sfruttando un tratto in contropendenza contrattaccano Luke Rowe del Team Sky e Scott Davies della Dimension Data guadagnando una ventina di secondi su quello che rimane del gruppo, venendo poi ripresi.

Sul Petrisberg si stacca a sorpresa Geraint Thomas: il vincitore del Tour de France non sembra avere la gamba ammirata alla Grande Boucle. In cima a quella ascesa transita per primo Damiano Caruso davanti a Bardet e Dumoulin, l’olandese prosegue dritto e attacca quando mancano sei chilometri all’arrivo. Schachmann rientra prontamente su di lui, poi tre km dopo arriva anche Mohoric e a 400 metri dal traguardo si aggiunge Nils Politt (Katusha). La progressione finale dell’uomo della Quick Step Floors è incontrastabile, Mohoric e Dumoulin si devono accontentare del piazzamento.