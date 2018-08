Vuelta a España 2018: le pagelle della seconda tappa. Finale perfetto di Valverde, Kwiatkowski ancora al top, male López, Porte alla deriva

Il primo arrivo in salita della Vuelta a España 2018 regala subito grande spettacolo con il duello tra Alejandro Valverde e Michal Kwiatkowski. Lo spagnolo centra una splendida vittoria di tappa, mentre il polacco si prende la maglia rossa. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della seconda tappa.

PAGELLE SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

Alejandro Valverde 10: un finale davvero perfetto dell’Embatido che mette subito la propria firma in grande stile. Grazie alla sua esperienza ha gestito al meglio dal punto di vista tattico l’ultimo chilometro, mettendosi nella posizione ideale per lanciare lo sprint e poi sfruttando la ruota di Kwiatkowski. Negli ultimi metri ha scatenato tutta la sua esplosività per battere il polacco e conquistare la decima vittoria alla Vuelta.

Michal Kwiatkowski 9: il corridore del Team Sky è nuovamente al top e dopo la grande prova a cronometro, sfiora il successo. È partito lungo per anticipare Valverde, ma non è bastato. Grazie al secondo posto riesce a centrare l’obiettivo della maglia rossa e vista questa grande forma, non sarà così facile toglierla di dosso.

Laurens De Plus 8: il belga si rende protagonista con una bella azione nel finale, in cui ha provato a sorprendere tutti con un attacco in progressione. Un tentativo che si è spento ai 150 metri, ma coglie comunque un grande risultato visti i soli 22 anni.

Wilco Kelderman 7.5: si è presentato a questa Vuelta con grandi motivazioni e dopo la buona prova contro il tempo, riesce a chiudere tra i primi anche nel primo test in salita. Ora è terzo in classifica e farà di tutto per essere sul podio anche a Madrid.

Fabio Aru 6: altra giornata sulla difensiva per il sardo, che anche oggi ha cercato di limitare i danni, chiudendo a 8” dalla testa. La salita odierna non era adatta alle sue caratteristiche, ma nei prossimi giorni dovrà osare di più per recuperare il distacco dai rivali.

Miguel Ángel López 5: la sorpresa negativa odierna. Il colombiano ha sofferto sulla rampa finale ed ha perso contatto, accusando 19” di ritardo. Solo una giornata no o un primo campanello d’allarme? La risposta arriverà già martedì

Richie Porte s.v.: si è staccato a quasi 20 km dal traguardo, tagliato con oltre 13’ di ritardo dalla testa. Si sapeva che non era al top per alcuni problemi fisici, ma questo crollo totale era difficile da prevedere.

