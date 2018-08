Vuelta a España 2018: Alejandro Valverde è già in forma Mondiale. A 38 anni può puntare anche alla classifica generale?

Un ragazzino di 38 anni è andato a prendersi la scena nella seconda tappa della Vuelta a España 2018: nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, che prevedeva il primo arrivo in salita della corsa spagnola, Alejandro Valverde ha sfoderato tutti i suoi cavalli per imporsi in uno spettacolare testa a testa contro il ben più giovane Michal Kwiatkowski, nuovo leader della classifica generale. Una dimostrazione di forza davvero eccezionale che lancia segnali davvero a tutti gli avversari: l’Embatido è ancora in piena forma.

Il Tour de France corso il mese scorso non era stato assolutamente da ricordare. Dopo una prima settimana positiva, che faceva ben sperare, l’iberico si era sciolto come neve al sole sulle montagne: non era stato utile neanche per aiutare i compagni di squadra Mikel Landa e Nairo Quintana nell’ultima settimana, dove si staccava praticamente con costanza sulle prime rampe dei Pirenei. La voglia di riscatto si è vista subito: rientrato in gara proprio nella corsa a tappe di casa, il veterano della Movistar ha convinto sin dal prologo iniziale.

La vittoria di oggi, alla sua maniera, su uno strappo dalle pendenze arcigne, non può che far ben sperare in vista del finale di stagione. Se ci sono ancora molti dubbi in chiave classifica generale a questa Vuelta (il capitano dovrebbe essere Quintana, ma lontano dai riflettori Valverde potrebbe davvero provare a sorprendere tutti), non ce ne sono in vista dell’appuntamento del Mondiale di Innsbruck. Il titolo iridato è proprio ciò che manca nel palmares dell’iberico che ci è andato più volte vicino senza mai riuscire ad imporsi: il percorso austriaco è davvero perfetto per le sue caratteristiche. Dovesse continuare così arriverebbe a fine settembre con i favori del pronostico e batterlo sarà davvero difficile.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo