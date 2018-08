Giro di Germania 2018: Nils Politt vince l’ultima tappa, terzo Caruso! Matej Mohoric conquista la generale, Thomas e Dumoulin in gruppo

Nils Politt ha vinto la quarta e ultima tappa del Giro di Germania 2018, 207 chilometri particolarmente mossi da Lorsch a Stoccarda: il tedesco della Katusha-Alpecin si è imposto in una volata ristretta di una decina corridori battendo Matej Mohoric e Damiano Caruso. Lo sloveno della Bahrain Merida ha così conquistato la classifica generale (dopo essersi già imposto al Binck Bank Tour) precedendo proprio il vincitore di giornata di sei secondi e l’altro tedesco Maximilian Schachmann di 12”.

La corsa, ritornata in calendario dopo nove anni di assenza, vedeva al via anche Geraint Thomas e Tom Dumoulin, cioè il vincitore e il secondo classificato dell’ultimo Tour de France: il gallese si era già staccato nella seconda tappa e poi ha lavorato per i compagni del Team Sky, l’olandese è invece stato sempre baldanzoso e ha concluso al quarto posto in classifica generale a 16” da Mohoric.

Dopo pochi chilometri va via la fuga di giornata con Rémy Cavagna (Quick-Step Floors), Vasil Kiryenka (Team Sky) e Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida). Bonifazio però si arrende quasi subito, gli altri due proseguono di comune accordo e arrivano ad avere anche 6 minuti di vantaggio sul gruppo che però controlla la situazione. Quando incominciano i saliscendi del tratto finale, Cavagna si ritrova da solo: mancano 25 chilometri e ha un vantaggio di un minuto, troppo poco per contenere il rientro del plotone. La corsa si decide sullo strappo finale di Herdweg: la Quick-Step Floors rompe gli indugi e James Knox attacca riuscendo a mandare in difficoltà Mohoric che però stringe i denti. Romain Bardet e Warren Barguil rispondono all’attacco di Knox, ma rientrano poi anche Caruso, Schachmann, Dumoulin e Vuillermoz. I sei si guardano troppo e così Mohoric e Politt riescono a rientrare per giocarsi la volata vinta proprio dal padrone di casa.













