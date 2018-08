Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (mercoledì 29 agosto): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi (mercoledì 29 agosto) si svolgerà la quinta tappa della Vuelta a España 2018. Si parte da Granada e si giunge al traguardo di Roquetas de Mar, per un totale di 188,7 km. Il tracciato non presenta alcun metro di pianura, i corridori affronteranno due scalate di media difficoltà: l’Alto de Orgiva di terza categoria (4 km al 7%) situato al 55° chilometro e l’Alto de Marchal (seconda categoria, 10,8 km al 4,1%) con la vetta situata a 20 km dall’arrivo. Quest’ultima salita precede un lungo tratto in discesa che imbocca all’arrivo nella città dell’Andalusia, dove gli specialisti potrebbero fare la differenza. Una frazione che pare progettata appositamente per i finisseur, improbabile un arrivo in volata.

La partenza è fissata alle 11.56, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.50 e le 17.30, in base alla velocità media di percorrenza. La quinta tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quinta tappa Vuelta a España 2018

Mercoledì 29 agosto

Granada – Roquetas de Mar 188,7 km

Partenza: 11.56

Arrivo: 16.50-17.30

Altimetria













Foto: Valerio Origo