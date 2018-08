Vuelta a España 2018, quinta tappa: Granada-Roquetas de Mar. Finale per attaccanti coraggiosi

La quinta tappa della Vuelta a España 2018 prevede un continuo saliscendi e un finale che si adatta agli attaccanti. Sarà quini un’altra frazione insidiosa, che potrebbe anche riservare qualche sorpresa in classifica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della Vuelta a España 2018.

Percorso

Si parte da Granada e la strada inizia a salire subito leggermene per un tratto di saliscendi fino al km 50, dove inizierà il GPM di terza categoria dell’Alto de Órgiva (4 km al 7%). Ci sarà poi una lunga salita a gradoni non classificata fino a Cádiar. Dopo la discesa si torna a salire verso il traguardo volante di Laujar de Andarax, poi un altro breve strappo prima di tornare nella valle. Si entra nel vivo della corsa con il GPM di seconda categoria dell’Alto El Marchal (10,8 km al 4,1%). Dallo scollinamento al traguardo ci saranno 26 km di cui ben 17 km di discesa e poi tutta pianura fino al traguardo di Roquetas de Mar.

Favoriti

Difficile prevedere l’esito di questa tappa, visto che come ieri potrebbe andare in porto anche una fuga. Viste le caratteristiche dell’ultima salita potremmo rivedere nel finale un duello tra Michał Kwiatkowski e Alejandro Valverde, ma non è da escludere che riesce a superarla anche qualche velocista resistente come Peter Sagan e il campione europeo Matteo Trentin.

Altimetria

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter