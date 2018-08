Vuelta a España 2018, Benjamin King: “Mi ero posto l’obiettivo di vincere una tappa in un Grande Giro e ci ho sempre creduto”

Benjamin King conquista la vittoria al termine della quarta frazione della Vuelta a España 2018, sull’arrivo in ascesa di Alfcacar. Grazie al suo tentativo di fuga sin dal pronti via, inizialmente insieme ad altri otto uomini, il 29enne statunitense oltre ad ottenere il primo successo in un Grande Giro, compie un grande balzo in classifica generale (ieri era 71°, attualmente occupa la 18a posizione).

Queste le parole del corridore del Team Dimension Data al termine della giornata di corsa odierna: “Sono andato al massimo per tutta la tappa, perché ho pensato anche un po’ alla generale. Ho spinto a tutta, come fosse una cronometro fino ai -5, quando ho iniziato a sentire la fatica. Non conoscevo la mia condizione rispetto ai miei avversari e sapevo che stava arrivando Rolland da dietro, così mi sono posto l’obiettivo di resistere coi primi fino alla fine e vedere cosa sarebbe successo. Negli ultimi anni ho lavorato molto sul mio sprint e quindi sapevo che negli ultimi due chilometri avrei potuto dire la mia. Quando alla fine Rolland è rientrato sapevo che aveva fatto un grande sforzo, mentre io mi ero potuto preparare adeguatamente allo sprint finale”.

L’ultimo ciclista a reggere il passo di King è stato il kazako Nikita Stanlov (Astana) fino alle ultime centinaia di metri prima del traguardo: “Stanlov ha provato a convincermi di puntare alla generale e di spingere a tutta, così lui mi avrebbe aiutato se poi gli avessi lasciato la tappa. Ma gli ho risposto che era un pazzo. Mi ero posto l’obiettivo a inizio anno di vincere una tappa di un Grande Giro e da lì ci ho sempre creduto. Tutti i miei sacrifici sono stati ripagati, sono felice e sorpreso”.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

luca.montanari@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Olaf Speier/Shutterstock.com