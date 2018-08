Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (lunedì 27 agosto): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi (lunedì 27 agosto) si svolgerà la terza tappa della Vuelta a España 2018, 178 km da Mijas ad Alhaurín de la Torre. Quella odierna sarà un’altra frazione molto insidiosa, visto che nella prima parte si scalerà la lunghissima salita del Puerto del Madroño (20 km al 4,9%), in cui molti corridori proveranno ad attaccare per far partire la fuga. Il percorso si ammorbidisce nella seconda parte, con un finale piatto che si adatta ai velocisti, ma non sarà facile arrivare al traguardo con il gruppo compatto. Tappa quindi incerta, che potrebbe regalare delle sorprese.

La partenza è fissata alle 13.06, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 17.55, in base alla media oraria. La terza tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Terza tappa Vuelta a España 2018

Lunedì 27 agosto

Mijas – Alhaurín de la Torre 178 km

Partenza: 13.06

Arrivo: 17.25-17.55 circa

Altimetria

