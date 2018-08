Ciclismo, l’Aqua Blue Sport chiude. La Veranda’s Willems di Wout Van Aert prova la fusione con la Roompot

Tutti i riflettori nel mondo del ciclismo sono puntati sulla Vuelta a España 2018, con la quarta tappa che offrirà un duro arriva in salita. Nel frattempo però tante squadre Professional sono impegnate in una affannosa ricerca di sponsor per la prossima stagione. Tra queste c’era anche l’Aqua Blue Sport che ha però annunciato tramite un comunicato la chiusura del team.

La prima squadra irlandese di livello internazionale lo scorso anno partecipò proprio alla Vuelta, in cui riuscì a conquistare una straordinaria vittoria con Stefan Denifl. Questo 2018 però non è andato altrettanto bene, con pochi inviti ricevuti nelle grandi corse. Il tentativo di fusione con la Veranda’s Willems-Crelan è saltato, costringendo i dirigenti a chiudere al termine della stagione.

La squadra belga, di cui fa parte Wout Van Aert, campione del mondo di ciclocross e bronzo europeo su strada, proverà ora un’altra fusione con l’olandese Roompot. L’obiettivo è quella di creare una squadra Professional competitiva, che abbia in Van Aert la stella e poi tanti giovani promettenti in grado di essere protagonisti. Nel caso che le trattative non vadano a buon fine, si rischia però un’altra chiusura.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dustin Gaffke