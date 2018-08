Vuelta a España 2018 in tv: la programmazione e gli orari su Eurosport. Non prevista la diretta in chiaro

Siamo davvero pronti al via. Pochissimi giorni e si comincia: una breve cronometro in quel di Malaga per aprire le danze nella Vuelta a España 2018. Un totale di 21 tappe davvero molto insidiose, con giorni che sicuramente risulteranno fondamentali per gli scalatori in chiave classifica generale. L’Italia sogna in grande con Fabio Aru: il sardo, dopo la delusione al Giro, può giocarsi qualcosa d’importante. Da fare attenzione a Simon Yates, Steven Kruijswijk, Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Non è dunque prevista la diretta in chiaro sui canali Rai.

COME VEDERE LA VUELTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le tappa della Vuelta di Spagna saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometri dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.

gianluca.bruno@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo