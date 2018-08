Ciclismo su pista, Mondiali juniores 2018: Italia medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile!

L’Italia si conferma, per il terzo anno consecutivo sul tetto del globo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di ciclismo su pista juniores in corso ad Aigle, in Svizzera. Le azzurrine Vittoria Guazzini, Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Giorgia Catarzi e Gloria Scarsi hanno annichilito la concorrenza, sia nel primo turno che in finale.

Nella prima prova infatti, la Gran Bretagna è stata raggiunta dal treno azzurro dopo 3000 metri, con quattro giri d’anticipo, il quale poi non ha provveduto al sorpasso, marcando comunque il miglior crono e staccando così il pass per la finale. Nell’ultimo atto anche la Nuova Zelanda si è dovuta inchinare, raggiunta a poco meno di due giri dalla conclusione. Bronzo alla Gran Bretagna, che ha piegato l’Australia.

Di seguito i tempi dei vari turni:

INSEGUIMENTO SQUADRE DONNE

FINALE 1-2

1. ITALIA (Guazzini Vittori, Zanardi Silvia, Catarzi Giorgia, Collinelli Sofia) 4’28”398; 2. NUOVA ZELANDA (Wollaston Ally, Donnelly Sami, Lipp Annamarie, Milne Mckenzie) OVL

FINALE 3-4

3. GRAN BRETGNA (Russell Ellie, Georgi Pfeiffer, Docherty Anna, Backstedt Ely).4’32” 636; 4. AUSTRALIA (Robards Lauren, Martin-Wallace Alexandra, Culling Alice, Edwards Sophie) 4’35”380

1° ROUND

1. GERMANIA (Reissner Lena Charlotte, Stern Friederike, Smekal Finja, Bauernfeind Ricarda) 4’40”484; 2. POLONIA (Jaskulska Marta, Polak Wiktoria, Kierat Wiktoria, Majewska Oliwia) 4’49”330

1. RUSSIA (Gareeva Aigul, Malkova Daria, Miliaeva Mariia, Minasian Karine) 4’36”265; 2. CANADA (Van Dam Sarah, Slater Victoria, Rauwerda Kaitlyn, Black Ainsley) 4’44”887

1. NUOVA ZELANDA (Wollaston Ally, Donnelly Sami, Lipp Annamarie, Milne Mckenzie) 4’31”216; 2. AUSTRALIA (Robards Lauren, Martin-Wallace Alexandra, Culling Alice, Edwards Sophie) 4’35”641

1. ITALIA (Scarsi Gloria, Catarzi Giorgia, Zanardi Silvia, Guazzini Vittoria) 4’29”312; 2. GRAN BRETAGNA (Russell Ellie, Georgi Pfeiffer, Docherty Anna, Backstedt Ely) 4’35”621

Nell‘inseguimento a squadre maschile Tommaso Nencini, Alessio Bonelli, Davide Boscaro e Samuele Manfredi si sono fermati ai piedi del podio, superati nella sfida per il bronzo, dall’Australia. Rimonta solo sfiorata dagli azzurrini, che sono arrivati a due decimi dal quartetto australiano. Oro per la Nuova Zelanda, che ha superato la Francia.

Di seguito i tempi delle due finali:

INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI

FINALE 1-2

1. NUOVA ZELANDA (Jackson George, Strong Corbin, O’Donnell Bailey, Fisher-Black) 4’01”685; 2. FRANCIA (Pardon Florian, Brule Louis, Vauquelin Kevin, Hamon Nicolas) 4’05”058

FINALE 3-4

3. AUSTRALIA (Rice Matthew, Quick Blake, Plapp Lucas, Wight Luke) 4’05”731; 4. ITALIA (Nencini Tommaso, Bonelli Alessio, Boscaro Davide, Manfredi Samuele) 4’05”997

Nel keirin maschile decimo posto per Matteo Pongiluppi, entrato nella finale per il settimo posto. Vittoria nella finale per il primo posto per il ceco Jakub Stastny davanti all’indiano Esow Esow ed al kazako Andrey Chugay.

Di seguito la classifica finale:

KEIRIN UOMINI

FINALE 1-6: 1. Stastny Jakub (Cze); 2. Esow Esow (Ind); 3. Chugay Andrey (Kaz); 4. Grengbo Florian (Fra); 5. Hohne Anton (Ger(; 6. Hoffman Leigh (Aus)

FINALE 7-12: 7. Laczkowski Cezary (Pol); 8. Gladyshev Ivan (Rus); 9. Garbett Thomas (Nzl); 10. Pongiluppi Matteo (Ita); 11. Livanos Konstantinos (Gre); 12. Luxik Jiri (Cze)

Nello scratch maschile 16° posto per lo stesso Matteo Pongiluppi, nella gara vinta dal sudcoreano Park Jooyoung, unico capace di guadagnare un giro, davanti al polacco Filip Prokopyszyn ed al francese Samuel Thibaud.

SCRATCH UOMINI

1. Park Jooyoung (Cor)

2. Prokopyszyn Filip (Pol) a 1 giro

3. Thibaud Samuel (Fra) ”

16. Pongiluppi Matteo (Ita)”

Nella velocità donne Giada Capobianchi è stata superata agli ottavi di finale dopo aver fatto segnare in nono tempo nelle qualifiche ed aver battuto l’atleta di Hong Kong Yeung ai sedicesimi.













Foto: Federciclismo

roberto.santangelo@oasport.it