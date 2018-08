Vuelta a España 2018: chi parteciperà? La rosa dei possibili favoriti

Mentre gli occhi del ciclismo internazionale sono tutti tra Giro di Polonia e gli Europei di Glasgow, si inizia ovviamente già a pensare al terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España 2018. La corsa iberica prenderà il via il prossimo 25 agosto e per una ventina di giorni terrà incollati davanti ai televisori tutti i grandi appassionati delle due ruote. Tantissime frazioni spettacolari, come di consueto moltissima salita e una startlist comunque di livello importante, nonostante qualche assenza di lusso.

Chi parteciperà tra i big e potrà giocarsi la vittoria? Stagione davvero sfortunata per la Movistar che dovrà fare a meno di Mikel Landa: la compagine iberica, dopo un Tour da dimenticare, voleva provarsi a giocare il tutto per tutto con il tris d’assi, invece restano due le punte con Alejandro Valverde e Nairo Quintana. Reduce dalla Grande Boucle, dove ha chiuso con una più che positiva quinta piazza finale, pur svolgendo lavori di gregariato, Steven Kruijswijk può davvero sognare in grande con la sua LottoNL-Jumbo.

Tra coloro che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a mettere la propria firma al Tour ci sono Rigoberto Uran e Richie Porte. Il colombiano della EF Drapac ed il tasmaniano della BMC si sono ritirati anzitempo nella corsa a tappe francese a causa di cadute varie. C’è subito l’opportunità per il riscatto in una corsa che offre un percorso favorevole ad entrambi.

Poi c’è chi ha preferito iniziare l’anno con il Giro d’Italia. Stiamo parlando di Miguel Angel Lopez, sul podio nella Corsa Rosa, che potrà sfruttare il supporto di Jakob Fulgsang. Ha dato spettacolo nel Bel Paese Simon Yates che torna alle corse: l’uomo della Mitchelton-Scott questa volta proverà a non crollare negli ultimi giorni di gara, per centrare un podio che sarebbe una svolta importante per la carriera.

In casa Italia tutte le carte puntate su Fabio Aru. Il sardo è rientrato alle corse e ha messo in mostra una gamba già più che positiva: da riscattare un periodo tutt’altro che positivo.

Foto: Valerio Origo