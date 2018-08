Ciclismo, Europei 2018: cronometro maschile. Programma, orari e tv

Una corsa contro il tempo per contendersi la medaglia d’oro. La cronometro maschile sarà uno dei momenti clou del programma del ciclismo su strada in occasione degli European Championships 2018, competizione multisportiva che assegna i titoli continentali di diversi sport. Sul circuito di Glasgow (Scozia) i migliori cronomen del mondo si sfideranno mercoledì 8 agosto per andare a caccia del podio su un tracciato molto adatto ai passisti puri.

Il tracciato misura 45 km e si presta ad essere interpretato al meglio dagli specialisti delle prove contro il tempo, a partire dal britannico Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France 2018 e principale favorito per la conquista dell’oro continentale. A contendere la vittoria a Thomas, però, ci saranno soprattutto il belga Vitor Campenaerts, detentore del titolo, e il bielorusso Vasil Kiriyenka, due atleti in grado di far saltare il banco e di salire sul gradino più alto del podio.

L’Italia punterà su Filippo Ganna e Moreno Moser per tentare il colpaccio, anche se il podio sulla carta appare impresa piuttosto ardua.

Sarà possibile guardare la gara in tv sui canali Rai ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e sul portale web Raiplay. Ma potrete seguire le emozioni della cronometro maschile di ciclismo su strada a partire dalle ore 13.45 anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 8 agosto

Glasgow, ore 13.45: cronometro maschile di ciclismo su strada













Foto: Thomas Quack / Shutterstock.com