Volley, Mondiali 2018. Massimo Colaci: “Questa Italia è da podio. Ci teniamo tutti tantissimo”

All’età di 33 anni forse uno degli ultimi appuntamenti più importanti della carriera per Massimo Colaci quello del Mondiale 2018 di volley. Il libero tricolore avrà un doppio ruolo, vista l’esperienza, da vero leader vestendo dunque anche la fascia di capitano: “Il libero non può essere capitano in campo, che infatti è Zaytsev, con cui tra l’altro sono in camera insieme e ho un ottimo rapporto. Credo che Blengini mi abbia scelto perché sono tranquillo ma al tempo stesso anche carismatico, sono sempre di aiuto ai più giovani. La fascia è un orgoglio per me” le sue parole a Il Tempo.

“A questo Mondiale ci teniamo tutti tantissimo per mille motivi: perché si gioca in casa innanzitutto e io non vedo l’ora di vivere le emozioni da dentro il campo. Lo stimolo è incredibile, stiamo cercando di mettere benzina nelle gambe ma l’atmosfera e la voglia sono quelle giuste”.

Obiettivi: “Io sono un ottimista per natura e punto sempre in alto. Come dice il coach questa squadra ha tutto per far bene dal punto di vista tecnico, ma dobbiamo crescere di testa, superare i momenti difficili che arrivano quando incontriamo avversari molto forti”.

Le favorite: “Il livello del Mondiale sarà altissimo, Russia, Brasile e USA sono delle vere corazzate, ma noi siamo l’Italia”.

Sul match inaugurale a Roma: “Ho avuto già la fortuna di giocare al Foro Italico, è un’esperienza incredibile. Mi ricordo un entusiasmo unico, maglie azzurre ovunque. Tutti aspettiamo quel 9 settembre con ansia ed emozione”.

Su Ivan Zaytsev: “L’anno scorso la sua esclusione ha sicuramente creato qualche malumore nel gruppo ma siamo uomini, a volte basta parlare. Siamo un gruppo che sta bene insieme e lo dimostra il fatto che la sera usciamo spesso”.













Foto: Valerio Origo