Calendario Serie A, seconda giornata: come vedere le partite in tv. Gli orari e il programma su Sky e Dazn

Sta per iniziare il lungo weekend del 25-27 agosto durante il quale la Serie A 2018-2019 sarà protagonista con la seconda giornata. Si preannuncia un turno particolarmente ricco e interessante con ben quattro incontri di cartello che ci faranno capire meglio quali sono le forte in campo. Sabato scoppiettante con due anticipi di lusso che faranno divertire tutti gli appassionati: si incomincia alle ore 18.00 con un appetitoso Juventus-Lazio e con Cristiano Ronaldo che inseguirà il suo primo gol, poi alle ore 20.30 un avvincente Napoli-Milan con l’incrocio tra gli e Carlo Ancelotti e Gonzalo Higuain. Domenica sera rovente: spicca Inter-Torino con i nerazzurri che devono assolutamente riscattare il tonfo contro il Sassuolo e altre cinque partite in contemporanea alle ore 20.30. Si termina lunedì con l’avvincente monday night tra Roma e Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della seconda giornata della Serie A 2018-2019 con anche tutte le indicazioni su come vedere gli incontri in diretta tv su Sky o in diretta streaming su Dazn. I quattro incontri di cartello saranno anche in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio (Sky)

20.30 Napoli-Milan (Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 SPAL-Parma (Dazn)

20.30 Inter-Torino (Sky)

20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

20.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

20.30 Genoa-Empoli (Sky)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta (Sky)













Foto: bestino / Shutterstock.com