Probabili formazioni Juventus-Lazio: dubbi nell’attacco bianconero, rischia Dybala ma c’è Cristiano Ronaldo

Oggi sabato 25 agosto (ore 18.00) si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Partita di cartello all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta ottenuta contro il Chievo mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita contro il Napoli.

Max Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio in attacco, Dybala rischia di incominciare l’incontro in panchina. L’abbondanza in casa bianconera potrebbe portare a un avvicendamento nel tridente offensivo trascinato comunque da Cristiano Ronaldo affiancato quasi sicuramente da Mandzukic e poi da uno tra Douglas Costa, Dybala e Cuadrado con Bernardeschi a disposizione dopo il gol vittoria segnato col Chievo. A centrocampo dovrebbe rientrare Matuidi per affiancare Pjanic e Khedira mentre in difesa potrebbe trovare spazio Barzagli sulla destra al posto di Cancelo con ovviamente Bonucci e Chiellini al centro e Alex Sandro a sinistra.

Simone Inzaghi ritrova Lulic e Lucas Leiva che erano assenti settimana scorsa, potrà così schierare il suo 3-5-1-1 con Milinkovic Savic libero di spaziare e Ciro Immobile unica punta supportato da Luis Alberto sulla trequarti. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Mandzukic, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Radu, Acerbi; Wallace, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile













Foto: Gianfranco Carozza