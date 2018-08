Volley, Italia verso i Mondiali in casa: Simone Parodi il primo taglio? Gli azzurri convocati per il collegiale post Ferragosto

Simone Parodi sembra essere il primo grande taglio di Chicco Blengini verso i Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il CT dell’Italia aveva infatti lavorato con 17 uomini fino alla scorsa settimana, con questo gruppo si stava allenando a Cavalese per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma nelle convocazioni per il prossimo collegiale (17-24 agosto) non è presente il nome dello schiacciatore e la rosa è stata ridotta a 16 elementi (ci sono soltanto 14 maglie peri Mondiali).

Il 32enne sembra dunque essere stato chiamato fuori dai giochi e si è deciso di non puntare su un martello che poteva garantire solidità anche se purtroppo non è più quello di qualche stagione fa. La lotta per un posto di banda si restringe dunque a Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Luigi Randazzo, Oleg Antonov e Gabriele Maruotti (la Pantera e Pippo sono sulla carta i titolari, bisognerà dunque decidere le riserve). Blengini è chiamato a effettuare gli ultimi due tagli: uno tra gli schiacciatori e uno tra i centrali dove sono salite le quotazioni di Roberto Russo. Di seguito i 16 azzurri convocati per il prossimo collegiale.

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Michele Baranowicz

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli.

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Luigi Randazzo, Oleg Antonov, Gabriele Maruotti

CENTRALI: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico Cester, Davide Candellaro, Roberto Russo

LIBERI: Massimo Colaci, Salvatore Rossini