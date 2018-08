Volley femminile, l’Italia preoccupa verso i Mondiali? Tre sconfitte consecutive e un gioco da ritrovare

Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco fluido, continuo e incisivo. Le azzurre sono state carenti in ricezione, hanno sofferto davvero troppo gli attacchi delle avversarie, non si sono quasi mai accese se non in qualche frangente qua e là, sono parse troppo contratte e hanno commesso anche una mole importante di errori.

L’Italia ha stentato e ha fatto dei passi indietro rispetto a quanto si era visto abbastanza di recente alle Rabobank Series. Indubbiamente le ragazze del CT Davide Mazzanti sono ancora in fase di rodaggio, vengono da un lungo periodo di collegiali e di allenamenti, non è questo il momento per essere in forma ma c’è qualche campanello d’allarme. Bisogna continuare a lavorare intensamente se si vuole essere protagoniste durante la rassegna iridata, il nostro sestetto può essere un outsider di lusso nella manifestazione a patto che ritrovi il suo smalto, la sua fluidità, la sua imprevedibilità che avevamo ammirato durante la seconda parte della Nations League quando avevamo sconfitto tra le altre Brasile, Serbia, Cina e Olanda.

Mazzanti ha deciso di operare del turn-over nelle prime due partite, ha fatto ruotare la formazione per cercare di mescolare le carte in tavola e trovare delle soluzioni utili per il futuro ma ormai il sestetto titolare è definito ed è difficile tornare indietro. Paola Egonu ha giocato soltanto il terzo incontro fin dal primo scambio in diagonale con Ofelia Malinov, al centro la capitana Cristina Chirichella e Anna Danesi, di banda Lucia Bosetti e Miriam Sylla ma bisogna assolutamente recuperare Elena Pietrini (rimasta a casa per un problema fisico) e Caterina Bosetti che sta ritornando dall’infortunio, Monica De Gennaro il libero. Ora si ritorna in palestra poi il torneo di Montreux, altro crocevia importante prima dei Mondiali in Giappone a cui dovremo arrivare ben preparati e al massimo della forma.