Volley femminile, l’Italia batte la Turchia in amichevole: Egonu firma 31 punti verso i Mondiali!

L’Italia ha sconfitto la Turchia di Giovanni Guidetti per 3-1 (25-19; 25-19; 29-31; 25-23) nella terza partita delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre conquistano così il secondo successo nella competizione dopo quello ottenuto all’esordio contro la Russia a cui era seguito il ko con l’Olanda. Sabato le ragazze del CT Davide Mazzanti torneranno in campo per affrontare la Russia in semifinale.

A Hoogeven (Paesi Bassi) ha giocato lo stesso sestetto titolare che due giorni fa aveva sconfitto la Russia: Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto (31 punti, 4 muri e aces), di banda Lucia Bosetti e Miriam Sylla, capitan Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro, Monica De Gennaro il libero. L’inizio dei primi due set è sempre stato equilibrato, poi nella seconda metà l’Italia ha piazzato il turbo facendo la differenza. Nel terzo set, invece, abbiamo sprecato diversi match point perdendo dopo una lunga serie di vantaggi. Nel quarto parziale abbiamo rimontato da 7-11 riuscendo poi a imporci.

Tabellino: Italia – Turchia 3-1 (25-19, 25-19, 29-31, 25-23)

ITALIA: Malinov 7, Danesi 7, Bosetti 10, Egonu 31, Chirichella 10, Sylla 11. Libero: De Gennaro. Pietrini 5. N.e: Ortolani, Nwakalor, Orro, Fahr, Lubian, Mingardi e Parrocchiale. All. Mazzanti

TURCHIA: Boz 18, Kalac 8, Senoglu 4, Baladin 2, Erdem 17, Ozbay 2. Libero: Akoz. Sahin 1, Ismailoglu 1, Karakurt 2, Aydinogullari, Sarioglu, Ercan 5, Gizem (L). N.e: Arici, Zehra. All. Guidetti

Durata Set: 23′, 21′, 29′, 26′.

Italia: 8 a, 17 bs, 15 m, 34 et.

Turchia: 3 a, 5 bs, 11 m, 28 et.