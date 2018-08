Volley femminile, Gloria Cup 2018: Italia sconfitta dalla Turchia, torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali verso i Mondiali

Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide Mazzanti che anche oggi ha faticato a esprimersi con continuità: dopo un avvio convincente che ha portato al successo nel primo set, la nostra formazione non è più riuscita a reagire e purtroppo si è dovuta arrendere.

Paola Egonu oggi è tornata titolare e ha messo a segno 20 punti, l’Italia ha inciso maggiormente al servizio (10 aces contro 3) ma ha commesso più errori rispetto alle avversarie (39 contro 26). Egonu ha giocato con Ofelia Malinov in cabina di regia Lucia Bosetti (13 punti) e Miriam Sylla (15) di banda, Anna Danesi e Cristina Chirichella (10) di banda, Monica De Gennaro il libero. Nonostante l’impiego della formazione titolare dopo i turnover dei giorni passati non siamo riusciti a portare a casa il successo e i segnali non sono particolarmente incoraggianti quando manca poco più di un mese all’inizio della rassegna iridata.

Tabellino: Turchia-Italia 3-1 (23-25, 25-22, 25-18, 25-21)

TURCHIA: Boz 3, Ehra, Ismailoglu 7, Baladin 19, Erdem 12, Ozbay 2. Libero: Akoz. Orge (L), Arici 7, Akin, Karakurt 11, Sarioglu. N.e: Erca, Sahin, Senoglu, Kalac. All. Guidetti

ITALIA: Malinov 3, Chirichella 10, Sylla 15, Egonu 20, Danesi 6, Bosetti 13. Libero: De Gennaro. Ortolani 1, Cambi. N.e: Nwakalor, Guerra, Fahr, Lubian e Parrocchiale. All. Mazzanti

Durata Set: 27′, 27′, 25′, 25′.

Turchia: 3 a, 11 bs, 12 m, 26 et.

Italia: 10 a, 17 bs, 10 m, 39 et.