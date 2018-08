VIDEO US Open 2018, gli highlights di martedì 28 agosto. Vittoria agevole per Federer, Djokovic suda

E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale della Grande Mela. Non certo senza sudare invece il successo del campione di Wimbledon 2018 Novak Djokovic, opposto all’ungherese Márton Fucsovics. Il magiaro ha fatto soffrire lungamente Nole, avendo un break di vantaggio nel terzo set, dopo una situazione di parità (1-1) nel computo dei parziali. Tuttavia, il serbo è venuto fuori alla distanza ed ha reagito da grande giocatore alle avversità chiudendo con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 6-0. Al secondo turno Djokovic sfiderà Tennys Sandgren. C’era attesa anche per l’esordio di Alexander “Sascha” Zverev e la prima esibizione a Flushing Meadows per il giovane teutonico, testa di serie n.4, è stata positiva. Certo, il canadese Polansky non poteva rappresentare un grande ostacolo per l’allievo di Ivan Lendl. Vero è che si sono viste ottime cose e il punteggio di 6-2 6-1 6-2 parla chiaro. Nel prossimo round il 21enne di Amburgo se la vedrà con il francese Mahut che si è imposto contro Moutet nel derby transalpino. Questo e molto altro negli highlights di martedì 28 agosto:













Foto: proma 1 / shutterstock.com