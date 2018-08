LIVE Giorgi-Venus Williams, US Open 2018 in DIRETTA: sfida di grande fascino a Flushing Meadows

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Camila Giorgi e Venus Williams, match valevole per il secondo turno del tabellone femminile degli US Open 2018. E’ la partita più attesa della giornata per il tennis italiano, perchè la marchigiana può ambire alla vittoria contro la veterana americana e numero 16 del mondo. Camila ha fatto il suo esordio agli US Open vincendo contro la wild card Whitney Osuigwe, mentre “Venere” ha sconfitto in tre set la russa Svetlana Kuznetsova. Giorgi che rappresenta anche l’ultimo ostacolo ad un possibile derby tra Williams al terzo turno, ma l’azzurra ha già dimostrato in questa stagione di poter davvero vincere e lottare contro chiunque. Un solo precedente tra le due e risalente al terzo turno degli Australian Open del 2015 (un match nel quale Camila era stata avanti un set e un break). Giorgi vorrà prendersi la rivincita proprio in casa di Venus!

